Eylem hazırlığında olduğu belirtilen 4 IŞİD zanlısı yakalandı

Şanlıurfa’da polisin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirtilen 4 IŞİD’li yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir süre önce Eyyübiye Mahallesi'ne yerleşen Suriye uyruklu 4 kişinin terör örgütü IŞİD ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Suriye uyruklu M.E.S., A.H., N.A. ve İ.C. isimli IŞİD üyeleri polislerce takibe alındı.

2 ay kadar önce örgütten eylem yapmak için araç kiralamaları talimatı alan ancak para bulamadıkları için bunu gerçekleştiremediği de öne sürülen IŞİD'lilere bayram öncesi yeni bir eylem için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Polisin zaman zaman seyyar satıcı, kimi zaman da dilenci kılığına girerek yakından takip ettiği IŞİD'lilere, bayramın son gününde verilecek adreste eylem yapılması talimatı verildiğini belirtildi.

Harekete geçen polis, bayramın ikinci günü IŞİD'lilerin kaldığı eve operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evdeki aramalarda 1 canlı bomba yeleği, 1 kalaşnifkof tüfek, 2 susturuculu tabanca ile 6 mıknatıslı TNT patlayıcı, 12 metal bilyelerle güçlendirilmiş TNT patlayıcı ve fünye ile 120 mermi ele geçirildi.