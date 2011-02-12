-EYLEM HAZIRLIĞI YAPAN 10 KİŞİ YAKALANDI GAZİANTEP (A.A) - 12.02.2011 - Gaziantep'te terör örgütü PKK adına eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığında oldukları bilgisi alınan kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere giden polis, terör örgütüyle bağlantıları olduğu iddia edilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin bombalı eylem hazırlığında oldukları ve evlerinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılacak malzemeler ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan kişilerle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.