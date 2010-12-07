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EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDEKİ 13 KİŞİ YAKALANDI İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2010 13:28

-EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDEKİ 13 KİŞİ YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - İstanbul ve Malatya'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlarda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü El Kaide bağlantısı olduğu belirlenen bir grubun takibe alındığı bildirildi. Çalışmaların ardından harekete geçen ekiplerin, eş zamanlı olarak 2 ilde ayrı ayrı adreslere 3 gün önce düzenlenen operasyonlarda, İstanbul'da 7, Malatya'da da 6 örgüt üyesinin gözaltına aldığı belirtildi. Eylem hazırlığı içerisinde oldukları öne sürülen bu kişilerin üzerlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 1'i kurusıkı tabir edilen 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 6 bin dolar, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği kaydedildi. Şubedeki sorguları tamamlanan 13 kişinin Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildikleri bildirildi.

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