Eylem hazırlığı içinde olduğu iddia edilen DHKP-C yöneticisi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'nin merkezi komitedeki 4 yöneticiden biri olan Süleyman Matur’un gözaltına alındığını açıkladı. Matur'un eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddia edildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Daha çok DHKP-C bağlantılı bir canlı bomba İstanbul'da yakalandı, bir başka canlı bomba da Ankara'da, özellikle yargı mensuplarına yapılacak bir saldırı hazırlıkları içinde yakalandı" ifadelerini kullanmıştı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda DHKP-C'nin kurucu lideri Dursun Karataş'ın ölümünden sonra oluşturulan ilk merkezi komitedeki 4 yöneticiden biri olan Süleyman Matur’un eylem hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından örgütün İstanbul ve silahlı kanat sorumlusu Süleyman Matur'un yeri belirlendi. Harekete geçen ekipler, bu sabah Eyüp'te bir adrese düzenledikleri operasyonla Matur’u gözaltına aldı. Şüphelinin eylem hazırlığı içerisinde olduğu ileri sürüldü.