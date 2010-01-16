'Eylem çağrıları yapmak halka haksızlık'

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türk Tabipler Birliği'nin Tam Gün Yasa Tasarısı'na karşı eylem çağrılarıyla ilgili olarak, ''Halkın bu kadar yararına olan bir kanunda, eylem çağrıları halka yapılabilecek büyük bir haksızlıktır'' dedi.



Erzurum'da bulunan Bakan Akdağ, partisinin Palandöken İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan sağlıkla ilgili Tam Gün Yasa Tasarısı ile hem doktorlara hem de vatandaşa önemli avantajlar sağlanacağını söyledi.



Ancak Tabipler Birliği'nin söz konusu kanuna karşı olduğunu ifade eden Bakan Akdağ, ''Tabipler Birliği neden karşı çıkıyor? Tabipler Birliği hastanelerde iş bırakmaları için doktorlara çağrıda bulunuyor. Halkın bu kadar yararına olan bir kanunda, bu çeşitten eylem çağrıları halka yapılabilecek büyük bir haksızlıktır. Bu çağrıları yapmak, bu çağrıları yapanların ettikleri hekimlik yeminine sığmaz, ayıptır, yazıktır'' diye konuştu.



Bakan Akdağ, yapılan itirazlarda yapılacak düzenleme ile doktorların haklarının elinden alınacağının öne sürüldüğünü ifade ederek, ''Kanun doktorun şu hakkını elinden alıyor; muayene ile devlet beraber olmaz. Elinden alınan hak sadece bu'' dedi.



Kanunun sağlık çalışanlarına önemli avantajlar sağladığını ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:



''Şimdi neyin karşısındalar, Türk Tabipler Birliği neye karşı, neyin eylemini yapıyorlar? Yani 'vatandaş çile çeksin, biz onların çile çekmesini istiyoruz' diye eylem yapma hakları yok değil mi? Böyle bir şey için deli olmaları lazım. Neyin eylemini yapıyorlar? Doktorların sabit aylık gelirleri artıyor. Bu kanunla vatandaşın çilesini sonlandıracağız ama doktorlara emeklerinin karşılığında bir takım avantajlar da getiriyoruz.''



Akdağ, Tam Gün Yasası ile doktorların, asistanların nöbet parasının da artırılacağını söyledi.



Sağlık Bakanı Akdağ, hekimlerin daha önce olduğu gibi yine kışkırtmalara ve provokasyonlara itibar etmeyeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



''Hekimlerimiz kendi yeminlerini, kendi insaf ve vicdan ölçüleri içerisinde aynı zamanda sorumluluk içerisinde, hukuki sorumluluk bilincinde hastalara, vatandaşlara onların eylem dediği günde de hizmet etmeye devam edecekler. Birileri ideolojik olarak ne yaparsa yapsın biz sağlıkta dönüşüm programı kapsamında halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu bizim boynumuzun borcudur.''