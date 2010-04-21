Eyjafjallajokull başlangıç olabilir

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Katla'da olası bir patlama, Eyyafyallayöküll'deki patlamanın 10 katı daha güçlü olacak ve atmosfere fırlattığı kül demetleri çok daha yoğun olacak.İzlanda'nın güneyinde yan yana bulunan bu iki volkan arasındaki mesafe 20 kilometre. İki volkanın magma kanallarıyla birbirine bağlı olduğu sanılıyor.Mirdalsyöküll Buzulu'nun altında yer alan Katla Volkanı üzerindeki buz tabakası 500 metre kalınlığında. Eyyafyallayöküll Volkanı'nın üzerindeki buz tabakasına göre iki kat daha kalın bir buz tabakasının altında olması nedeniyle, Katla Volkanı, su-lav karışımının vereceği güçle, atmosfere daha güçlü biçimde kül püskürtecek.Katla'da bugün yapılan sismik incelemelerde, buzul kaymalarının yol açtığı sanılan küçük sarsıntılar dışında herhangi bir aktivite izine rastlanmadı, ancak bilim adamları yine de bu konuda temkinli olmak gerektiğini belirtiyor.İzlanda Üniversitesi Yerbilim Enstitüsü mensubu olan jeofizikçi Prof. Pall Einarsson, "Bir volkandaki patlama, yakınlardaki başka bir volkanın patlamasına neden olabiliyor" diyerek, Eyyafyallayöküll ve Katla'nın geçmişte birlikte faaliyette bulunduklarını belirtti.Eyyafyallayöküll'deki patlamaların son üçünde Katla da patladı. Genellikle yaklaşık her 80 yılda bir uyanan Katla, en son 1918'de faaliyete geçti. Yerbilimciler Katla'nın "yarın da, 100 yıl sonra da patlamasının muhtemel olduğunu" belirtiyor.Bu arada, İzlanda'daki Eyyafyallayöküll Buzulu altındaki yanardağın faaliyetinin azaldığı bildirildi. İzlanda Sivil Koruma Birimi şefi Rognvaldur Olafsson, ''Faaliyetinin azaldığına dair işaretler var. Daha az kül dökülüyor ve ayrıca kraterde daha az faaliyet var'' dedi. Olafsson, ''Kelimeleri çok dikkatli seçmeniz gerekiyor, ama en azından bilim adamları bize faaliyetin azaldığını söyledi. En kötünün bittiğine dair varsayımda bulunamayız, ama bittiğini umuyoruz'' diye konuştu.