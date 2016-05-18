Eygi: Karma eğitime razı olanlar, çok üzücü ve utandırıcı neticelere katlanmalı!

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, nüfusun yarısını kadınların oluşturduğunu vurgulayarak, "Kadınları iyi ve sâliha olmayan bir toplum, erkekleri iyi olsa da batar" dedi. Akılları işkembelerinde ve apış aralarında olan kimseler, dıştan kültürlü görünseler de beş para etmezler" diyen Eygi, "Karma eğitime razı ve taraftar olanlar, birtakım çok üzücü ve utandırıcı neticelere katlanmalıdır. İyi, ahlaklı, faziletli, vicdanlı bir fabrikatör, iş yerinde işçilerin yediği yemeği yemelidir. Böyle yapmazsa faziletsiz olur" ifadesini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi'nin, "Avrupa’yı üçüncü dünya yıkacaktır" başlığıyla yayımlanan (18 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Roma’yı Barbarlar yıkmıştı. Kültür bakımından onlardan daha medenî ve ileri olması, Roma’yı kurtaramamıştı. Avrupa’yı da Üçüncü dünya yıkacaktır.

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Olan her şey ilahî kaderdir. Kaderi inkâr etmek, bu olup bitenler kader değildir demek, Ehl-i Sünnete göre küfürdür. Allah, iyi şeyleri, razı olduğu halde yaratır, kötü şeyleri, onlardan razı olmaksızın yaratır.

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Allahın ilmi, iradesi, kaderi ve kudreti ile kuşatılmamış hiçbir şey yoktur.

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Nüfusun yarısını kadınlar oluşturur. Kadınları iyi ve sâliha olmayan bir toplum, erkekleri iyi olsa da batar. Bir ülkede hem kadınlar, hem de erkekler, islamî kriterlere göre yeterli derecede iyi değillerse vay o ülkenin başına geleceklere.

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Bir ülkenin geleceği gökdelenlerine, oto yollarına, havaalanlarına ve maddî eserlerine bakılarak değil, eğitiminin iyi veya kötü olmasıyla tahmin edilir. Eğitim iyi değilse gelecek karanlıktır.

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Hızla yapılaşan, binalaşan bir ülke, yapılan yeni binalar güzel değilse çok kötü bir şekilde kalkınıyor demektir.

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Bütün insanlar hukuk önünde eşit olmalıdır ama iyilerle kötüleri, vasıflılarla vasıfsızları, işe yararlarla yaramazları, beceriklilerle beceriksizleri, vatanseverlerle vatan hainlerini, doğrularla eğrileri bir ve eşit gören zihniyet sapıktır.

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Ekmek ulu nimettir. Her gün milyonlarca ekmeği çöpe atan Müslüman bir toplum büyük nankörlük yapmış olur ve zamanı gelince cezasını çeker.

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Yüksek ahlaka ve vicdana sahip ama otomobili külüstür; otomobili lüks, pahalı ve şaşaalı ama kendisi şahıs olarak ahlaksız ve vicdansız… Birincisini hor gören, ikincisini baş tacı eden bir toplum ahlaksız ve vicdansızdır.

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Yaşamak için yemeyen, yemek için yaşayan bir kimsenin mânevî rütbesi yükselmez.

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Rüşvet alan, haram yiyen, ihalelere fesat karıştıran, gayr-i meşru yollardan zengin olan bir Müslüman; ayrı kötülükleri yapan bir kâfirden bin kere daha ahlaksızdır.

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Akılları işkembelerinde ve apış aralarında olan kimseler, dıştan kültürlü görünseler de beş para etmezler.

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Karma eğitime razı ve taraftar olanlar, birtakım çok üzücü ve utandırıcı neticelere katlanmalıdır.

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İyi, ahlaklı, faziletli, vicdanlı bir fabrikatör, iş yerinde işçilerin yediği yemeği yemelidir. Böyle yapmazsa faziletsiz olur.

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Bir öğrencinin kopya çekmesi, derse çalışan arkadaşlarının hakkını yemek olur.

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Holigan bir Müslümanın, kendi cemaatinden olmayan öteki Müslümanlar için “Onlar bizden değil” demesi, ayıp olarak ona yeter.

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İyi Müslüman terbiyeli insandır. Terbiyesiz kişiden iyi Müslüman olmaz.

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Özbekistan rejimi, cami kapılarına “Delileri ve çocukları camiye sokmayınız. (Hadîs)” levhaları asmış. Böyle bir hadis yoktur. Çocukların camilere getirilmesi çok doğru ve iyi bir şeydir. Böylece namaza, cemaate alışmış olurlar.

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Tacikistan’da on sekiz yaşından küçüklerin camiye girmeleri yasaktır. Ne günlere kaldık!

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Terör kadar tehlikeli ve yıkıcı bir bid’at: Ehl-i Sünnet düşmanlığı ve fıkhı inkar eden mezhepsizlik.