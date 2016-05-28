Eygi: İçki, kumar, fuhuş olmazsa medeniyet olur mu; ABD, Siyonistler ve Haçlılar dinsiz laikleri kurtarsın

Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, 'dinsizlerin kan kustuğunu' savunarak, "İçki, çıplaklık, kumar, fuhuş olmazsa medeniyet olur mu hiç? Bütün dinsiz laikler kan ağlıyor. Çalgılar çalmıyor, kızlar oynamıyor artık. Artık vur patlasın çal oynasın havaları yok. Ah ne günlere kaldık, ezan sesleri sarhoş naralarını bastırdı. ABD, AB, İsrail, cümle Siyonistler ve Haçlılar, yetişin ve kurtarın onları" dedi.

Mehmet Şevket Eygi'nin "Özgürlükler Ayaklar Altında Kan Ağlıyorlar" başlığıyla yayımlanan (28 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Aman ne felaket ne felaket!.. Böyle bir hayat olmaz olsun!.. Şu rezalete bakın siz: Bütün barlar pavyonlar batakhaneler kapalı… Kumar oynamak yasak…

O….’luk yasak, pezevenklik yasak, cinsel sapıklık yasak… Her yer karanlık… Hürriyetler ayaklar altında. İçkiyi bile yasakladılar. Karılar kızlar serbest gezemiyor. Kadın erkek karışık plajlar kapatıldı. Faiz yasak. Öyle bir zulüm var ki, karma eğitim yasaklandı, erkek ve kız öğrenciler ayrı okullarda okuyor. Zulmün böylesi nerede görülmüştür? Toplu taşıma vasıtalarında kadınlarla erkeklerin yerleri ayrı. Bu ne korkunç zulümdür…

Laiklik ayaklar altında çiğneniyor. Ah laiklik vah laiklik… Dinsizler kan kusuyor. Namaz kılmak mecburî… Olur mu böyle şey? Yahu bunlar o kadar ileri gittiler ki, ateizmi de yasakladılar. Ramazana kaç gün kaldı? Bu adamlar, bu barbarlar açıkta oruç yemeyi içmeyi de yasak edecekler. Hürriyetler elden gidiyor, yangın var yetişin dostlar!

Çıplaklık, içki, kumar, fuhuş, gece hayatı olmazsa medeniyet olur mu hiç? Bu çağdışı zihniyet seks köleliğini, yasal kadın satışını da yasakladı. Olur mu bu? A yoldaşlar bu gericiler Darvinizmi de reddediyor. Müstehcen yayın yapmak, baldır bacak teşhir etmek yasak. Hayat zindana döndü… Dinsizlik yasak, içki yasak, kumar yasak, bar pavyon yasak, riba yasak, zina yasak, aşüftelik yasak…

Ah vah mah!.. Özgürlüklerin hepsi elden gitti. Mukaddesata sövmenin cezası ölüm… Bütün dinsiz laikler kan ağlıyor. Çalgılar çalmıyor, kızlar oynamıyor artık. Artık vur patlasın çal oynasın havaları yok. Ah ne günlere kaldık, ezan sesleri sarhoş naralarını bastırdı. ABD, AB, İsrail, cümle Siyonistler ve Haçlılar, yetişin ve kurtarın onları…



