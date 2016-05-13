Eygi: Cuma günleri tatil olsun, Mehdi iktidarıyla İslam dünyasında şeriat gelecek

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, Cuma günlerinin tatil olması gerektiğini belirterek, "Türkiye nüfusunun çok büyük kısmı Müslümandır. Kriptoları hesaba katmazsak, çok az sayıda gayr-i müslim bulunmaktadır. Yahudilerin cumartesisi tatil olacak, Hıristiyanların pazarı olacak ama Müslümanların cuması tatil olmayacak; böyle bir şey adalete, eşitliğe, insafa, vicdana, insan haklarına uymaz" dedi. "Mehdi iktidarı zamanında İslam dünyasına Şeriat gelecektir" diyen Eygi, "Bilinsin ki, Türkiye’de gerçek laiklik yoktur; laikliği bahane ederek dine, dindarlara baskı vardır. Bendeniz laikliğe de laikçiliğe de karşıyım. On on beş sene içinde birkaç Avrupa ülkesi Müslüman olacak ve oralarda cuma günü tatil yapılacaktır" ifadesini kullandı.

Mehmet Şevket Eygi'nin, "Cuma tâtili" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Bir ilçemizde bazı Müslümanlar, cuma gününü hafta tatili yapmışlar, medyadaki bazı çatlak sesler de bunu tenkit ediyor.

Bilinmelidir ki, İslam dininde, Musevilikte ve Hıristiyanlıkta olduğu gibi hafta tatili yoktur.

Türkiye’de ille de hafta tatili yapılacaksa, cuma gününde yapılması uygun olur.

Çünkü cumartesi Yahudilerin, pazar günü Hıristiyanların kutsal günüdür. Cuma da Müslümanların.

Türkiye nüfusunun çok büyük kısmı Müslümandır. Kriptoları hesaba katmazsak, çok az sayıda gayr-i müslim bulunmaktadır.

Yahudilerin cumartesisi tatil olacak, Hıristiyanların pazarı olacak ama Müslümanların cuması tatil olmayacak; böyle bir şey adalete, eşitliğe, insafa, vicdana, insan haklarına uymaz.

Bütün İslam aleminde hafta tatili cuma günleri yapılıyor.

O gün Müslüman halk öğleyin cuma namazına gider, ibadet eder.

Cuma günü tatil yapılması laikliğe aykırı olurmuş… Bu iddia hezeyandan ibarettir.

Cuma gününün tatil olması Kemalizme aykırı olurmuş… Bu da başka bir hezeyandır. M. Kemal Paşa, iktidarı eline geçirinceye kadar dindar bir Müslüman görünmüştür ve cumanın hafta tatili olmasını tenkit edenlere karşı ağır sözler sarf etmiştir; internette bu konuda belgeli bilgiler vardır, arzu edenler arar okur öğrenir.

Şu hususu da beyan edeyim: Mehdi iktidarı zamanında İslam dünyasına Şeriat gelecektir.

Bilinsin ki: Türkiye’de gerçek laiklik yoktur; laikliği bahane ederek dine, dindarlara baskı vardır.

Bendeniz laikliğe de laikçiliğe de karşıyım.

Şunu da söylüyorum: On on beş sene içinde birkaç Avrupa ülkesi Müslüman olacak ve oralarda cuma günü tatil yapılacaktır.