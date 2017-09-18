Eyfel Kulesi’ne kurşun geçirmez camdan duvar

Dünyanın en ünlü turistik mekanı Paris’in sembolü Eyfel Kulesi terör tehdidine karşı kurşun geçirmez camlarla çevrilecek. Fransa’nın sembolü Eyfel Kulesi’nin etrafını çevirecek inşaat bugün başladı.

Euronews'de yer alan habere göre, proje IŞİD başta olmak üzere terör örgütleri tarafından tehdit edilen ve bomba ihbarlarıyla sık sık boşaltılan Eyfel Kulesi’ne yönelik tehdide köklü çözüm bulmak için planlandı.

Mimar Dietmar Feichtinger’in imzasıyla hazırlanan proje inşaatı 10 ay sürecek, proje 20 milyon Euro’ya mal olacak.

Porjeye göre, Eyfel Kulesi’nin ön ve arka yüzüne çekilecek camdan duvarların yüksekliği 3 metre olacak. Kule’nin cadde trafiği ile bağlantısını kesmeyi hedefleyen camdan duvarların inşaatı ise 5 Ekim’de başlayacak. Kule’nin bahçeye bakan bölümleri ise demir tellerle çevrilecek. Camdan duvarlar, araç saldırılarına karşı da dayanıklı olacak.

Tel örgülerin yüksekliği, 324 metre yüksekliğindeki Eyfel Kulesi’nin uzunluğuna gönderme yapmak için 3,24 metre olacak. İnşaat boyunca Eyfel Kulesi ziyarete kapatılmayacak, ancak ziyaret biçimi yeniden düzenlenecek.

Paris Belediyesi’nin ziyaretçi sayısının azalmasına karşı önlem olarak başlatıtığı inşaat Parislileri ikna etmekten bir hayli uzak. Pek çok Parisli, sosyal medya üzerinden, Paris’in kuşatma altında olduğu görüntüsü vereceğinden endişe ettiklerini dile getirdi. Twitter üzerinden « Paris artık bir bayram değil » haştag’i ile projeyi eleştiren Parisliler, kendlerinin yeterince bilgilendirilmediğinden şikayet ettiler.

Dünyanın en çok ziyaret edilen mekanı olma rekorunu bu sene de kaptırmayan Eyfel Kulesi, her yıl 6 milyonun üzerinde turisti ağırlıyor.