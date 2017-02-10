Eyfel Kulesi'ne cam duvarlı koruma

Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin "terör saldırılarına karşı" cam bir duvarla korumaya alınacağı açıklandı.

Kentin belediye başkanının ofisinden yapılan açıklamada 2.5 metre yükseklikte olması planlanan cam duvarın, Euro 2016 futbol turnuvası için yapılan metal parmaklığın yerini alacağı ifade edildi.

20 milyon euro'ya mal olması beklenen duvarın yapımının bu yıl içinde başlayacağı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 2015 yılında meydana gelen eş zamanlı saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti.

2016 yılı Temmuz ayında Nice kentinde gerçekleşen bir başka saldırıda ise Bastille Günü'nü kutlayan kalabalığın üzerine bir tır sürülmüş, olayda 86 kişi hayatını kaybetmişti.

Yılda 6 milyon kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi'ne yapılacak cam duvarın, "saldırı amacındaki kişileri ya da araçları" durdurma potansiyeline sahip olacağı açıklandı.

Kentin turizm işlerinden sorumlu yetkilisi olan Jean-Francois Martins, "Paris'te terör tehdidi halen yüksek, bu nedenle Eyfel Kulesi gibi özel noktalarda güvenlik önlemleri alınmalı" dedi.

Mevcut metal bariyerlerin kaldırılacağını açıklayan Martins, "üç amacımız var; görüntüyü düzeltmek, alana daha kolay erişilmesini sağlamak ve çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini artırmak" dedi.

Geçtiğimiz ay içinde yine Paris'in sembol noktalarından biri olan Louvre Müzesi'nde güvenliği sağlayan askerlere, elinde iki kesici alet olan biri saldırmak istemişti.