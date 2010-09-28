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Dünya

EYFEL KULESİNDE YİNE BOMBA İHBARI PARİS (A.A)

28 Eylül 2010 23:54

-EYFEL KULESİNDE YİNE BOMBA İHBARI PARİS (A.A) - 28.09.2010 - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesinin bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği bildirildi. Paris emniyeti, istihbarat birimlerinin olası saldırı tehdidi bilgisinden sonra gelen bir bomba ihbarı nedeniyle, Eyfel Kulesi'nin boşaltıldığını duyurdu. Eyfel Kulesi ve çevresi Eylül ortasında da boşaltılmış ve bölge bir süre güvenlik kordonuna alınmıştı.  Paris'in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'ni yılda yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret ediyor.

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