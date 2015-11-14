Fransa'da Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi kapatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’in en önemli sembollerinden olan Eyfel Kulesi, 6 farklı noktada gerçekleşen terör saldırılarının ardından turistlerin ziyaretine kapatıldı.

Kule işletmesi ikinci bir emre kadar kulenin ziyarete kapalı kalacağını duyurdu.

Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris’te Eyfel Kulesi’ni yılda 6 milyon, günde ortalama 15 bin kişi ziyaret ediyordu.

Paris’te bulunan ve Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun da bulunduğu Louvre Müzesi de turistlerin ziyaretine kapatıldı.

Turistik yerlerin kapatılmasının ardından eğitim kurumları da 1 gün süreyle tatil edildi ve toplu ulaşım seferleri iptal edildi.