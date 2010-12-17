-EYFEL KULESİ ZİYARETÇİLERE AÇILDI PARİS (A.A) - 17.12.2010 - Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi, çalışanların iki günlük grevinin ardından, akşam saatlerinde kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı. Kulenin işletmesinin kendilerine çok fazla baskı yaptığından şikayetçi olan ve daha fazla maaş talep eden işçiler, çarşamba günü greve gitmişti. Kulede, vardiyalı olarak yaklaşık 500 kişi çalışıyor. Eyfel Kulesi, yılda ağırladığı yaklaşık 6 milyonun üzerinde kişiyle, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik mekanları arasında ilk sırayı alıyor. Kuleyi günde 15 ile 20 bin arasında kişi geziyor. Gustave Eiffel tarafından 1889 yılında inşa edilen kuleyi, ziyarete açıldığından bu yana gezenlerin sayısının 240 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Fransız mühendis Gustave Eiffel, 300 metre yüksekliğindeki demir kuleyi ilk inşa ettiğinde, yılda sadece 500 bin civarında ziyaretçinin ilgisini çekebileceğini düşünüyordu.