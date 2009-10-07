Eyfel Kulesi kırmızı beyaz!

Paris’in simgesi Eyfel Kulesi, Fransa’daki ‘Türkiye Mevsimi’ etkinlikleri çerçevesinde dün akşam belediyenin aldığı kararla Türk bayrağının renklerine büründü.



İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile Fransa Dışişleri ve Kültür bakanlıklarının himayesinde gerçekleştirilen ve 11 Ekim gününe kadar devam edecek ışıklandırmanın tanıtım kokteyline, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da katıldı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Pamuk, kokteylden önce, daha önce yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler’e de verilen ve kentin simgelesel büyük madalyası olan ‘La Medaille Grand Vermeil de la Ville de Paris’i, Belediye Başkanı Bertrand Delanoe‘nin elinden törenle aldı.



‘Sarkozy suç ortağı’



Eyfel Kulesi’nin kırmızı-beyaza bürünmesi, Fransa’da Jean-Marie Le Pen’in liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin büyük tepkisini çekti. “Türk Eyfel Kulesi’ne Hayır” başlığıyla partinin internet sitesine konan bildiride, Fransa bayrağı renklerindeki Eyfel fotoğrafının üstüne “Ulusal Cephe ile renklerimizi koruyoruz,” kırmızı-beyaz Eyfel’in üstüne ise “Ne utanç, Sarkozy ve Delanoe suç ortağı” yazıldı. Le Pen’in parti başkan yardımcısı olan kızı Marine tarafından kaleme alınan bildiride, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin seçim vaadine rağmen Türkiye ile AB müzakerelerini sürdürmesi, üstelik Belediye Başkanı Delanoe’nin halkın parasıyla Eyfel’i kırmızı-beyaza bürümesi eleştirildi. Parti, bu durumu yarın düzenlenecek mitingle protesto edeceklerini de duyurdu.



Ermeniler vazgeçti



Paris’teki Ermeni diasporası da, Eyfel ışıklandırmasına kızgın. Ancak dün akşam kule önünde protesto gösterisi yapmak isteyen Fransız Ermenileri Koordinasyon Konseyi (CCAF), bu eylemden son anda vazgeçtiler. CCAF’tan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Cephe’nin gösterdiği tepki hatırlatılarak, “Bizim eylemimizin milliyetçi ve İslam karşıtı bir eylem olarak anlaşılması riski oluşmuştur. Yanlış anlaşılma riskinden kaçınmak için bu eylemden vazgeçtiğimizi duyururuz. CCAF ne İslamı, ne de Türk halkını hedef almaktadır” dendi.

