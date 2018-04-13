T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Kule, dünyada ücret ödenerek ziyaret edilen tarihi yapılar arasında ilk sıralarda yer alıyor

13 Nisan 2018 18:02

Fransa'da çok sayıda sektörde devam eden grevlere, ülkenin sembollerinden Eyfel Kulesi çalışanlarının da katılması nedeniyle tarihi mekanın ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Eyfel Kulesinin işletmesinden sorumlu şirket, yaptığı yazılı açıklamada, kulenin ziyarete kapatıldığını belirtti.

Açıklamada, kulenin güvenliği ve işleyişinden sorumlu görevlilerin bir kısmının greve gitmesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Çalışanların grevinin ne kadar süreceği hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, kule çevresi ve bahçesinin ziyaret edilebileceği bildirildi.

Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen 324 metre yüksekliğindeki kule, geçen yıl 6 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Kule, dünyada ücret ödenerek ziyaret edilen tarihi yapılar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Fransa'da bir süredir demiryolu, havacılık, temizlik, enerji ve güvenlik sektörü çalışanlarının katıldığı grevler devam ediyor. Öte yandan, memurlar, emekliler ve öğrencilerin protesto gösterileri da sürüyor.

ETİKETLER

Eyfel kulesigrevFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24