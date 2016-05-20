Eyfel Kulesi, EURO 2016'da misafir edeceği 4 özel konuğunu arıyor!

Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında otel olarak kullanılacak.Dört şanslı futbol tutkunu gelecek ay Eyfel Kulesi'nde konaklayacak ilk kişiler olarak tarihe geçecek.

Kiralık emlak şirketi HomeAway, Euro 2016 karşılaşmalarının Paris ayağı sırasında kentin simgesi olan 300 metre yüksekliğindeki kulenin birinci katının bir kısmının kullanım hakkını aldı.

Şirket bu alanı şampiyona süresince kullanılmak üzere Paris'e özgü Haussmann mimarisi tarzında lüks dairelere dönüştürecek.

"Masalsı tatil"

Eyfel Kulesi, Paris'in dünyaca ünlü tarihi eserleri Zafer Takı (Arc de Triomphe) ve Sacre Coeur Kilisesi ile Seine Nehri'ne hakim bir manzaraya sahip.

Dairelerde kalmak için yapılacak çekiliş için başvurular dün açıldı. Çekilişe katılanlar arasından dört şanslı kişi Euro 2016'yı Eyfel Kulesi'nde kalarak takip etme şansını yakalayacak.

10 Haziran'da açıklanacak dört talihli, Eyfel'e yanlarında beşer misafir de getirebilecek.

Dört şanslı yarışmacı, misafirleriyle birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında Eyfel kulesinde 4 gün, 4 gece konaklama, lüks bir akşam yemeği, Paris'in başka bir yerinde 3 gün daha konaklama ve gidiş-geliş uçak bileti kazanmış olacak.

Dünyanın her yerinden internet üzerinden katılabilecek yarışmacılardan sadece bir soruyu yanıtlamaları isteniyor: Eyfel Kulesi dairesi bir günlüğüne sizin olsa ne yapardınız?

Çekilişe katılmak isteyenlerin HomeAway'in ilgili sitesini ziyaret etmesi ve başvuru formunu doldurması gerekiyor.

HomeAway şirketinin CEO'su Brian Sharples bunun bir "ilk" olduğunu söyledi ve "hayatlarının en masalsı tatil anısı olacak" diye konuştu.

Eyfel Kulesi'nde misafir olarak kalmak için linkteki formun doldurulması gerekiyor.