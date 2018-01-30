Eyfel Kulesi dünyanın pek çok ülkesinden daha fazla turist çekti; işte ziyaretçi sayısı

Fransa’nın başkenti Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi, dünyanın pek çok şehrinden hatta ülkesinden bile fazla turist ağırladı.

Eyfel Kulesi İşletim Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, kuleyi ziyaret eden kişi sayısı, 2017’de bir önceki yıla oranla yüzde 5.6 artarak 6.2 milyona ulaştı. Şirketin Genel Müdürü Anne Yannic, bu rakamın başkentin önemli simgelerinden Eyfel’in ne kadar ilgi çektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

İran, Ürdün, İsrail, Katar, Umman, Lübnan, Bahrey gibi ülkelere yılda giden turist sayısı 6 milyonun altında.

Eyfel Kulesi, 1887-1889 yıllarında, adını aldığı mimar Gustave Eiffel’in firması tarafından, Fransız Devrimi’nin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde yapılan Expo 1889 Paris Fuarı’nın giriş kapısı olarak inşa edilmişti.

Yapıldığı ilk yıldan bu yana her sene 1 milyondan fazla ziyaretçi çeken ve üzerindeki anten kısmı dahil 327 metre yükseklikteki kulenin inşaatında 26 ay boyunca 3 bin kişi çalışmıştı.

Eyfel Kulesi’nin inşa edildiği günden bu yana ağırladığı ziyaretçi sayısı, geçen yıl eylül ayında 300 milyon olmuştu.

Kulenin etrafına, Paris Belediyesi tarafından güvenlik nedeniyle kurşun geçirmez cam takılması kararı alınmış, geçen yıl eylül ayında çalışmalar başlamıştı.

Kulede ayrıca boyama ve asansör yenileme çalışmaları yapılacağı bildirilmiş, bu çalışmalar için 300 milyon Euro harcanacağı açıklanmıştı.