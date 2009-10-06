Eyfel Kulesi, bu akşam kırmızı-beyaza bürünecek

120 yıldır Paris’in simgesi olan 324 metre uzunluğundaki kulenin ilk iki katını oluşturan 115 metre kırmızı, üst tarafta kalan 209 metre beyaz renklerde olacak. Işıklandırma operasyonunun başlangıç galası, düğmeye basma düzeneğinin kurulduğu “Cafe De L’Homme”da verilecek. Eyfel’in Seine nehrine göre karşı yakasında Trocadero meydanındaki “İnsan Müzesi” içindeki bu salon, kentin Eyfel’i en iyi gören yeri. Eyfel’i kırmızı-beyaza “boyayacak” olan düğmeye Türk ve Fransız yetkililer birlikte basacak. “Fransa’da Türkiye Mevsimi” kapsamındaki “Eyfel kırmızı-beyaz” etkinliği sonraki beş gün, akşam 20’de başlayıp sabaha dek sürecek.