Eyfel Kulesi, 9 aylık Covid-19 arasının ardından kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı

Fransa'da Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasında kapılarını kapatan Eyfel Kulesi, hükümetin Delta varyantına karşı aldığı yeni tedbirlere rağmen cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Euronews'in haberine göre; toplam dokuz aydır kapalı olan başkent Paris'in "Demir Leydi" lakaplı kulesinin açılma kararı ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık ve restoran sektöründe çalışanlara zorunlu Covid-19 aşısı kuralı getirmesinden dört gün sonra geldi.

Kulenin günlük ziyaretçi sayısı 25 bin yerine 10 bin ile sınırlandırılacak.

Dördüncü dalgaya yönelik önlemler alınan ülkede Macron'un zorunlu aşı hamlesi sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

Fransa'da turizm ne durumda?

Haftaya çarşamba gününden itibaren, 18 yaşın üzerindeki tüm ziyaretçilerin, tamamen aşılandıklarını, negatif virüs testi yaptırdıklarını veya yakın zamanda Covid-19'dan kurtulduklarını kanıtlayan bir sertifika göstermeleri gerekecek.

Fransa bu yaz yabancı turistlere açıldı, ancak kurallar, hangi ülkeden geldiklerine bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor. Devam eden sınır kısıtlamaları ve virüs riskleri nedeniyle ziyaretçi sayısı hiçbir yerde normal seviyelere ulaşmadı.