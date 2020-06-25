Eyfel Kulesi 3 aylık Koronavirüs arasının ardından ziyaretçilere açılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan eyfel Kulesi 3 aylık Covid-19 arasından sonra ziyaretçilere açılıyor. eyfel Kulesi Covid-19 önlemleri çerçevesinde açık olacak ve ziyaretçiler yalnızca merdivenleri kullanabilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan eyfel Kulesi, salgın önlemlerinin hafiflemesiyle ziyaretçilere kapılarını açıyor. 1 Temmuz'a kadar sadece merdivenlerinin açık olacağı eyfel Kulesi'nde belirlenen tarihten sonra asansör de hizmete açılacak.

Salgın nedeniyle kuleye limitli sayıda ziyaretçi alınacak ve maske takmak zorunlu olacak.

eyfel Kulesi, pandemi nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre kapalı kaldığı dönemi yaşadı.