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Dünya

Eyfel 10 Ekim’e kadar kararacak

İçinde kafe ve restoranları da barındıran kuleyi yılda yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret ediyor

30 Ağustos 2017 14:01

Fransa’nın simgelerinden başkent Paris’teki Eyfel kulesindeki hareketli ışıklandırmanın, ampullerin değişimi ve yenileme çalışmaları nedeniyle 10 Ekim’e kadar askıya alındığı açıklandı.

Eyfel Kulesi İşletme Şirketi’nden yapılan açıklamada, kulenin bakıma ve çok sayıda tamire ihtiyacı olduğu belirtilerek 2000 yılından itibaren Paris semalarını aydınlatan ışıklandırma sisteminin 10 Ekim’e kadar durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, 31 Aralık 1999’da 2000 yılına giriş dolayısıyla hizmete sokulan kule ışıklandırmasının şimdiye kadar devam ettiği ve ilk kez bakıma alınacağı aktarıldı. 

Deniz tipi 4 motorize projektörden oluşan ışıklandırma sistemi, iki hüzme halinde 80 kilometre mesafeye ulaşabiliyor. Ortalama bin 200 saat ömürlü ve 6 bin vatlık xenon ampullerin kullanıldığı ışıklandırma sistemi, özel tasarlanmış bir program sayesinde yönlendiriliyor. 

Eyfel Kulesi’ndeki ışıklandırma sistemi, son dönemde terör saldırıları sonrası dayanışma mesajlarının yansıtılması amacıyla da kullanıldı.

Yılda 7 milyon kişi ziyaret ediyor

Gustave Eiffel tarafından 1889’da Fransa Devrimi’nin 100’üncü yılı anısına ve aynı yıl Paris’te düzenlenen Dünya Sergisi için 20 yıllığına inşa edilen kule, muhafaza edilerek 1980’li yıllara kadar radyo, telsiz ve televizyon kulesi olarak kullanıldı. İçinde kafe ve restoranları da barındıran kuleyi yılda yaklaşık 7 milyon kişi ziyaret ediyor.

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