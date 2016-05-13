Almanya'da 'yabancı liderlere hakaret' 2018'e kadar suç

Alman Eyalet Temsilciler Meclisi, yabancı liderlere hakareti suç sayan cezayı düzenleyen 103. maddenin derhal kaldırılmasına onay vermedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında şiir yazan komedyen Böhmermann için soruşturma başlatılmasını isteminde dayanak olan 103. madde 2018'de kalkacak.

Almanya'da eyaletlerin temsilcilerinden meydana gelen Federal Eyaletler Meclisi, yabancı devlet başkanlarına hakaret edilmesini suç sayan, ceza kanununun 103'ncü maddesinin hemen kaldırılmasına oy çokluğu ile karşı çıktı. Eyaletler Meclisi böylece konunun Federal Parlamento'da görüşülmesine onay vermemiş oldu. Söz konusu 103'ncü maddenin kaldırılması halinde, Başbakan Merkel'in izni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Böhmermann hakkında açılan davanın hukuki dayanağı ortadan kalkmış olacak.

Tartışmalı 103‘üncü maddenin daha sonra kaldırılmasına sıcak bakan Merkel, koalisyon hükümetindeki Sosyal Demokrat Partili bakanların karşı çıkmasına rağmen, Türkiye ile sıkı ve dostane ilişkileri gerekçe göstererek yargı sürecinin başlamasına onay vermişti. Almanya'da söz konusu 103'üncü maddeye istinaden savcıların soruşturma başlatabilmesi için hükümetin onayı gerekiyor.

Alman komedyen Jan Böhmermann, ülkesinde ne tür hicvin suç sayıldığına örnek olarak bir şiir okuyacağını belirtmiş ve daha sonra büyük bir krize neden olan şiirini okumuştu. İnsan hakları örgütleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik prensiplerden giderek uzaklaştığını ve fikir özgürlüğünü zedelediğini savunuyor.