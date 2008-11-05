Eyalet eyalet seçim sonuçları

EYALETLERE GÖRE DELEGE SAYISI

Obama McCain Maine 4 New Hempshire 4 Vermont 3 Massachusetts 12 Pennsylvania 21 New Jersey 15 Delaware 3 Maryland 10 Illionis 21 Oklahoma 7 Kentucky 8 Tenessee 11 G. Carolina 8 Alabama 9 Georgia 15 Connecticut 7 D. Columbia 3 Kuzey Dakota 3 Wycoming 3 Kansas 6 Minnesota 10 Michigan 17 Wisconsin 10 New York 31 Rhode Island 4 Arkansas 6 Ohio 20 Lousiana 9 New Mexico 5 Batı Virginia 5 Teksas 34 Iowa 7 Utah 5 Mississippi 6 Güney Dakota 3 Nebraska 5 Washington 11 Oregon 7 California 55 Hawai 4 Virginia 13 Idoha 4 Florida 27 Colorado 9 Arizona 10 Nevada 5

Cumhuriyetçiler, kalelerinden Alabama’da başkanlık seçiminde yüzde 60, senato seçimlerinde yüzde 63 oy aldılar.Sandıkların en son kapandığı eyalette Cumhuriyetçiler’in kazanması bekleniyor.10 delegeye sahip olan Mccain’nin eyaletini Cumhuriyetçiler yüzde 54 oyla kazandılar.Eski Demokrat başkan Bill Clinton’nın valilik yaptığı eyalette kazanan yüzde 57 oylaCumhuriyetçiler oldu. Demokrat senatör adayı Mark Pryor ise yüzde 80 ile açık ara seçimi kazandı. Geçen seçimleri Cumhuriyetçiler kazanmıştı.55 delegeyle ABD’nin en büyük eyaletini Barack Obama yüzde 56 oyla kazandı.Demokratlar yüzde 53 ile dokuz senatör çıkdı. Demokrat aday Mark Udall aynı oy oranıyla senatör oldu. Colorado Demokratlar’ın geçen seçimlerde kaybettiği eyaletlerden biriydi.Oyların yüzde 61’ini kazanan Demokratlar 7 delege çıkarttılar. Dört yıl önce Cumhuriyetçile 10 puan fark atmıştı.Yüzde 65 ile seçimlerin galibi Demokratlar oldu. Demokratların başkan yardımcısı adayı Joe Biden Delaware’den senatör seçildi.Başkent Washington’ın bulunuduğu eyalette Demokratlar’ın oy oranı yüzde 922000 seçimlerinin kaderini belirleyen Florida, 2008’de de belirleyici oldu. Oyların yüzde 51’ini alan Obama, Florida sonuçlarından sonra başkanlığını garantiledi. 2004’teCumhuriyetçiler yüzde 52 ile ipi göğüslemişlerdi.Cumhuriyetçiler yüzde başkanlık ve senato seçimlerini kazandılar.McCain yüzde 55 oyla sekiz delege çıkarttı. Cumhuriyetçiler’in senatör adayı Lindsey Graham da yüzde 59 oy aldı.Cumhuriyetçiler yüzde 54 oy ile üç delege çıkarttılar.Obama doğum yerinde yüzde zafer kazandı.McCain yüzde 60 ile dört delege çıkarttı. Senato seçimlerini ise yüzde 55 ile Cumhuriyetçi Jim Risch kazandı.Yeni başkan Obama’nın eyaleti Illinois’de Demokratların oy oranı yüzde 61’i buldu. Demokrat aday Dick Durbin ise yüzde 67 ile senatör seçildi.Oy sayımı devam ediyor. İki aday başa baş yarışıyor.Yedi delege çıkartan Iowa’yı yüzde 54 ile demokratlar kazandı. Demokrat Tom Harkin senatör seçildi.Cumhuriyetçile yüzde 56 ile galip geldi. Aynı partiden Pat Roberts senatör seçildi.Sekiz delegeye sahip eyaleti, yüzde 57 oyla Cumhuriyetçiler kazandı. Senato seçimlerinde de zafer Cumhuriyetçi aday Mitch McConnell’ın oldu.Oy sayımının sonuna gelinirken kazanan henüz belli değil. 2004 yılında Bush açık farkla galip gelmişti.Üç delegeli eyaleti McCain yüzde 53 ile kazandı.Oyların yüzde 61’ini alan McCain zafer kazandı. Senato seçimlerini ise Demokratlar Mary L. Landrieu ile kazandı.Dört delege çıkaran Maine’i Obama kazandı. Senato seçimini ise cumhuriyetçi Susan Collins kazandı.Oyların yüzde 60’ını alan Demokratlar 10 delege çıkarttılar. Maryland, geçen seçimlerde Bush’a oy vermişti.Demokratların kalelerinden olan Massachusetts’de Obama oyların yüzde 66’sını aldı. Aynı oy oranıyla Demokrat aday John Kerry senatör seçildi.Demokratlar yüzde 57 ile 17 delege çıkarttılar. Demokrat Carl Levin yeni Michigan senatörü oldu. 2004 yılında Demokratların oy oranı yüzde 48 idi.Demokratlar yüzde 55 oy oranı ile ipi göğüsledi. Minesota 2004 yılında Bumhuriyetçilere oy vermişti.Oyların yüzde 57’sini alan Cumhuriyetçiler beklendiği gibi altı delege çıkarttılar. Cumhuriyetçi aday Roger Wicker senatör seçildi.Oy sayımı devam ediyor. İki aday başa baş yarışıyor.Oy sayımı devam ediyor. Obama kıl payı önde gidiyor.Beş delegeye sahip eyalet McCain yüzde 57 ile kazndı. Cumhuritçi aday Mike Johanns aynı oy oranı ile senatör seçildi.Demokratlar yüzde 59 ile seçimleri kazandı ve beş delege çıkardı. 2004’de Cumhuriyetçiler bu eyalette kıl payı kazanmışlardı.Dört delegeli eyalet Demokratlar yüzde 55’lik oyla kazandı. Senato seçimlerini Demokratların adayı Jeanne Shaheen kazandı.Oyların yüzde 55’ini alan Demokratlar, 4 delege çıkardılar. Senato seçimlerinin galibi de Demokratlar oldu.Yüzde 55 oy çıkartan Demokratlar New Mexico’dan delege çıkarttılar. Tom Udall da yüzde 60’lık oy oranı ile Demokratlar adına senatör oldu.31 delegeye sahip olan eyaleti yüzde 64 ile Obama kazandı.1964’den beri tüm başkanların kazandığı Ohio’da gelenek bozulmadı. Obama yüzde 51 ile ipi göğüsledi. Bush dört yıl önce yüzde 50 ile ipi göğüslemyi başarmıştı.Yedi delege çıkartan eyalette Cumhuriyetçiler yüzde 63 ile birinci oldu. Senato seçimlerini de Cumhuriyetçi Jim Inhofe kazandı.yüzde 57 oy alan Demokratlar yedi delege çıkartttılar.Yüzde 56 oy oranı ile Demokratlar 21 delege çıkarttılar.Dört delege çıkartan bu küçük eyalette demokratlar başkanlık seçimlerinde yüzde 62, senato seçimlerinde ise yüzde 73 ile zafer kazandı.Yüzde 61 oyla McCain 11 delege çıkarttı. Cumhuriyetçi Lamar AlexanderTennessee senatörü seçildi.Cumhuriyetçilerin kalelerinden Texas’da kazananlar beklendiği gibi yüzde 55 ile McCain oldu. Senatör de Cumhuriyetçiler’den John Cornyn oldu.Yüzde 59 ile zafer Cumhuriyetçilerin oldu.Seçimi beklendiği gibi Demokratlar aldı.Yüzde 49 oy alan McCain’nin iki puan önünde Obama zafere ulaştı. Senato seçimlerini de Demokrat Mark Warner kazandı.Obama yüzde 54 oy alarak zafere ulaştı.Cumhuriyetçiler yüzde 55 ile beş delege çıkarttılar. Senato seçimlerini iseDemokrat aday Jay Rockefeller kazandı.Yüzde 55 oy oranı ile Obama ipi göğüsledi.Cumhuriyetçiler oyların üçte ikisini kazanarak üç delege kazandılar.