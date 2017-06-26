Eyalet başbakanı NSU komisyonunda dinlenecek

Almanya'da Hessen eyaletinin başbakanı Volker Bouffier, NSU kurbanlarından Halit Yozgat'ın öldürülmesiyle ilgili olarak bugün Hessen Eyalet Meclisi NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtlayacak. Bouffier 21 yaşındaki internet kafe sahibi Halit Yozgat öldürüldüğünde (2006) eyaletin içişleri bakanı olarak görev yapıyordu.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre Federal Meclis'te kurulan ikinci NSU Cinayetleri Araştırma Komisyonu hazırladığı raporda cinayetlerle ilgili Hessen eyaletine ihmaller olduğu gerekçesiyle eleştiriler yöneltti.

Haberde, 6 Nisan 2006 tarihinde Hessen eyaletine bağlı Kassel kentinde Halit Yozgat'ın ölümünü araştıran uzmanların o dönem şüpheli bulunan Anayasayı Koruma Dairesi memuru Andreas Temme'yle ilişkisinde "onarılması zor" hatalar yaptığı belirtildi.

Yozgat ailesinin avukatı Alexander Kienzle, Hessen eyalet yönetiminin cinayet konusunda bugüne dek şeffaf olmadığı eleştirisini dile getirdi. Gazeteye konuşan avukat Kienzle, Yozgat ailesinin sadece Başbakan Bouffier'in açıklama yapmasını beklediğini söyleyerek "Son 11 yıl yönetimden (Hessen Eyaleti) bu konuda çok az açıklama geldiği için hayal kırıklığıyla dolu" dedi.

Aşırı sağcı NSU örgütü 2000-2006 yılları arasında dokuzu Türk 10 kişiyi öldürmek, banka soymak, Köln‘ün Mülheim semtindeki Türk sokağı Keup Caddesi'ne çivili bombalı saldırı düzenlemekle suçlanıyor. NSU örgütünün iki üyesi intihar etmiş, hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe ise intiharların ardından polise teslim olmuştu. Zschäpe ve ona yardım etmekle suçlanan sanıklar, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yargılanmaya devam ediyor.

DW/epd/HT/HS

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