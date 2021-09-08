Exxen, UEFA maçlarını içeren yayın paketinin fiyatını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen’in, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacağının duyurulması üzerine dikkat çekmişti. Maçların yayın hakkını alan platformun abonelik ücretlerinin yükselmesi beklenmekteydi. Exxen’den yapılan açıklamaya göre fiyatlar bugün belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen, yeni üyelik fiyatlarını açıkladı.

Exxen’in yaptığı açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek. Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.