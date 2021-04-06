Exxen'in Olağan Şüpheliler'inde iş kazası: Dublör Aylin Akyüz beyin kanaması geçirdi

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini ise Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu’nun paylaştığı Olağan Şüpheliler dizisinde iş kazası yaşandı.

Dizide dublör olarak görev yapan Aylin Akyüz, sette geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Akyüz, yoğun bakıma alındı.

Sinema Televizyon Sendikası tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Aylin Akyüz'ün durumu hala ciddiyetini korumaktadır. Adli mercilere de ulaşan bu elim olayın sorumlularının bulunması ve olası ihmallerin açığa çıkarılması için süreci dikkatlice takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.