Exxen'in abonelik ücreti açıklandı

Acun Ilıcalı, ekim ayında duyurduğu dijital platformu Exxen'in aylık ücretini 9,90 TL olarak açıkladı.

Yapımcı Acun Ilıcalı, ekim ayında yeni dijital platformu Exxen’i duyurmuştu. Yeni platformda yer alacak dizi, film ve programların neler olacağı, markalara verilen bilgiler ışığında ortaya çıkmıştı. Bugün ise Instagram hesabı üzerinde paylaşımda bulunan Ilıcalı, Exxen'in aylık fiyatının 9,90 TL olacağını duyurdu.

1 Ocak’ta yayına başlamayı planlayan Exxen'de yer alacak içeriklerin bazıları şu şekilde:

Exxen için geliştirileceği öğrenilen ilk proje, Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrolde yer alacağı bir müzikal dizi olacak.

Ali Atay’ın proje tasarımını, Onur Ünlü’nün ise yönetmenliğini üstlendiği "Şeref Bey" adlı dizide ise Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban başrolü paylaşacak.

"Vahşi Şeyler" adlı 8 bölümlük mini dizide ise Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar başrolde yer alacak.

Ayla, Müslüm, Naim gibi yapımları ile dikkat çeken Mustafa Uslu, Exxen için "Hükümsüz" adlı Özgü Namal'ın başrolde yer aldığı bir dizi projesinin yapımcılığını üstlenecek.

Ayrıca İbrahim Büyükak’ın senaryosunu kaleme alıp başrolde yer aldığı "İlginç Bazı Olaylar" ve "Zehirli Çiçekler" adlı iki yapım da diğer Exxen projeleri arasında yer alıyor.