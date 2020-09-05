Extinction Rebellion, matbaalara giden yollara barikat kurdu; The Sun ve Daily Mail gazeteleri bazı noktalara dağıtılamadı

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The Sun ve Daily Mail gibi Britanya'nın çok satan ulusal gazetelerinden dördü, çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion'ın Rupert Murdoch’un sahibi olduğu News Corp'a ait iki matbaaya giden yolu bloke etmesinin ardından bazı bayilere dağıtılamadı.

Eylemi "demokrasiye saldırı" olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Priti Patel, olayla ilgili olarak birçok kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Aktivistler, eylemin bahsi geçen gazetelerin iklim krizine dikkat çekmek için yeterince haber yapmadığına dikkat çekmek için gerçekleştirildiğini belirtti.

100'den fazla protestocu Broxbourne ve Knowsley'deki matbaalara giden yolu bambu ağacından yapılar ve otomobilleriyle engelledi.

Hertfordshire polisi, Broxbourne'daki eylemle ilgili olarak 42 kişinin gözaltına alındığını ve gazeteleri dağıtacak aracında saat sabah 6 itibariyle yola çıkamadığını ifade etti.

Murdoch'un sahibi olduğu News Corp’a ait yayınlar arasında The Sun, Times, Telegraph ve Daily Mail gibi gazeteler bulunuyor.