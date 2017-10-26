Expobank, Yapı Kredi Bankası’nın Rusya şubesini satın aldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ekim (DHA) – Expobank tarafından yapılan açıklamada, “Expobank Türk Yapı Kredi Bankası ile ‘Yapı Kredi Bank Moskova’nın hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Merkez Bankası’ndan gerekli anlaşmaların elde edilmesinin ardından satışın 2017 yılının sonuna kadar yapılması planlanıyor” denildi.

Expobank Yönetim Kurulu üyesi Kirill Nifontov anlaşmanın bankanın strateji planı çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, “Yüksek hizmet kalitesini korumak ve yabancı şirketlere hizmette itibarımızı güçlendirmek istiyoruz. Yapı Kredi, Türk işletmelerle işbirliği yapmamızı sağlayacak ” dedi.

Yapı Kredi, Rusya piyasasına ilk açılan Türk bankası özelliğine sahip. 1988 yılında temsilci olarak başladığı faaliyetlerine 1993 yılında Rusya Merkez Bankası’ndan lisans alarak devam etti.

Öte yandan Yapı Kredi Bankası, satış ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiride bulundu.

Banka tarafından KAP’a duyurulan açıklama şu şekilde:

“Bankamız Yönetim Kurulu’nun 25.10.2017 tarihli kararı ile; Bankamızın Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde sahibi olduğu yüzde 99.84 oranındaki 477 milyon 520 bin ruble nominal değerli payların Rusya’da mukim Expobank LLC’ye üç milyar 294 milyon 811 bin 320.75 ruble bedelle satılmasına ve buna ilişkin olarak Expobank LLC ile Pay Satınalma Anlaşması imzalanmasına karar verilmiştir.

Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde Bankamızın sahibi olduğu yüzde 99.84 oranındaki paylar ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.’nun sahibi olduğu yüzde 0.16 oranındaki payların toplam 3 milyar 300 milyon ruble bedelle Expobank LLC’ye satışına ilişkin Pay Satınalma Anlaşması 25.10.2017 tarihinde imzalanmıştır. Pay devir işlemleri gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir.”