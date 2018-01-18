Expo Turkey By Qatar Fuarı'nda Kanal İstanbul Fırsatları anlatıldı

İSTANBUL, (DHA)-EMLAK Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3.Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi mega projelerin hayata geçirildiğine dikkat çekti ve \"Expo Turkey By Qatar Fuarı’nın ilk gününde Katar’ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile Kanal İstanbul civarındaki 4,6 milyon metrekarelik arsalarımızda neler yapabileceğimizi konuştuk” dedi.

Türkiye ve Katar arasındaki iş ortaklığına daha yüksek hacim kazandırma amacıyla 17-19 Ocak 2018 tarih aralığında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey By Qatar Fuarı’na katılan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Körfez ve Orta Doğu Bölgesi\'nden birçok yatırımcıya Türkiye’deki yatırım imkanlarını anlattı.

Son yıllarda Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomik anlamda çok geliştiğini kaydeden Yetim şöyle konuştu: “Katar kişi başına düşen milli gelir açısından dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkesi olma niteliğinde. Bunun yanı sıra Türkiye, Katar’ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülke konumunda bulunuyor ve bu yakın ilişki her geçen gün daha da güçlenerek artıyor. Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak biz de burada bu ilişkilere farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunuyor ülkemizdeki gayrimenkul yatırım imkanlarını anlatıyoruz.\"

\"4.6 MİLYON METREKARE ARSANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUŞULDU\"

\"Bu çerçevede Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyarlık yatırım projesi ile burada bulunuyoruz\" diyen Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim şöyle dedi:

\"Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar’ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile öğleden önce görüşmeler yaptık. Projelerimizle yakından ilgililer. Kendilerini Türkiye’ye davet ettik. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk. Kanal İstanbul güzergahı üstünde olan Arnavutköy-Dursunköy’de 3,6 milyon m2, Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü ile Başakşehir-Hoşdere’deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazzma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4,6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Bilindiği üzere Emlak Konut kendi arsaları üzerinde hasılat paylaşımı modeli ile çalışıyor. Bu şekilde nasıl projeler geliştirebiliriz karşılıklı görüşüp değerlendirmelerde bulunacağız.”

\"YABANCI YATIRIMLAR 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞACAKTIR\"

Mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasanın 2013’te hayata geçmesinin ardından Türkiye’de yabancı yatırımcılar için birçok düzenlemenin de ardı ardına hayata geçtiğini söyleyen Ertan Yetim şöyle devam etti:

\"2017 içerisinde örneğin 1 milyon dolarlık mülk satın alanlara oturma izni tanıyan bir düzenleme yapıldı. Bu kolaylığın yanı sıra büyük vergi avantajları da sunuluyor. Gayrimenkul fiyatlarında yüzde 18’e kadar önemli bir yeri teşkil eden KDV ile ilgili yapılan yeni düzenleme kapsamında yabacı ülke vatandaşları satın aldıkları ilk gayrimenkulde KDV’den muaflar. Bugün 4-5 milyar dolar seviyesinde olan yabancı yatırımcı payı bu tür yeni düzenlemelerle yakın vadede 10 milyar dolar seviyelerine ulaşacaktır. Bu nedenle Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları daha da cazip birer yatırım unsuru olarak öne çıkıyor.

\"KÖRFEZ VE ORTA DOĞU ÜLKELERİ TÜRKİYE\'Yİ HAYRANLIKLA İZLİYOR\"

Kanal İstanbul, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3.Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğu Türkiye geleceğe emin adımlarla koşarken ülkemizdeki gayrimenkul projeleri yabancı yatırımcıların yakın ilgisi artarak devam ediyor. Diğer yandan ülke ekonomimizin performansının yabancı yatırımcılar tarafından hayranlık takip ediliyor. Özellikle 2017’nin üçüncü çeyreğindeki yüzde 11,1’lik büyüme oranı Türkiye’ye duyulan güveni daha da arttırmış durumda. Fuar süresince Körfez ve Orta Doğu ülkeleri yatırımcılarıyla yaptığımız görüşmelerde bu olumlu havayı müşahede ettik ve mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasalarımızı, devlet teşvikleriyle hazırlanan KDV indirimlerimizi ve yabancı yatırımcıya vatandaşlık yolunun açılması gibi hayata geçen devlet destekli düzenlemeleri de anlatma fırsatı bulduk\"