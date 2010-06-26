Expo CEO'sundan 'keşke İzmir kazansaydı' iması

T24 - Milano Expo 2015 Fuarı’nın CEO’su Lucio Stanca, ev sahipliği yapacak kentte daha bir çivi çakılmadığını öne sürerek görevinden istifa etti.



Reformlar ve teknoloji eski bakanlığı da yapmış olan Stanca, hükümetin ilgisizliği, projelerin yerinde sayması ve maddi ödeneğin hala çıkmaması nedeniyle işini bıraktığını açıkladı.



Ödenek çıkmadı



İzmir’e karşı 27 ay önce 31 Mart 2008’de 86’ya karşı 65 oyla tercih edilen Milano’da ciddi bir felç yaşandığını yansıtan Lucio Stanca, “Beni buraya Başbakan Silvio Berlusconi atadı ama elim kolum bağlı. 2010 bütçesinden Milano Expo 2015’e ödenek hâlâ çıkmadı” dedi. Milano Belediye Başkanı Letizia Moratti de, şunları söyledi: “Tam 14 aydır projeyi yürürlüğe geçirmek için çırpınıyoruz ama kriz yüzünden somut bir adım atamıyoruz. Fuarın yeri belli arsaların tapusu bile hala hazineden alınamadı. 20 Temmuz’da bitmiş projenin tanıtımının yapılması gerekiyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Kasım ayında Paris’te Dünya Fuarlar Birliği’ne (BIE) resmi sunum yapıp onayı almamız gerekiyor. Bu şartlarda proje nasıl yetiştirilir bilemiyorum.”





Rezil oluyoruz



Paris’te yapılan oylamaya katılan ve büyük bir lobi çalışması ile Expo 2015 Fuarını İtalya’ya kazandıran dönemin Başbakanı Romano Prodi de isyan ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “İzmir’e karşı elde ettiğimiz zafer şimdi bir felakete sürükleniyor. Anneciğim ne büyük hüzün.



Rezil oluyoruz ve kimsenin kılı kıpırdamıyor. Varsa yoksa herkes birbirini zehirliyor ve proje yerinde sayıklıyor. Zaferden sonra Milano Belediye Başkanı bana görev verecekti. Sözünde durmadı. ABD eski Başkan yardımcısı ve Milano’nun kazanması için gönüllü çalışan Al Gore’a onursal başkanlık payesi verilecekti, adama teşekkür bile etmediler. Şimdi perişan halde geleceğe bakıyorlar. Bu ulusal bir çıkar kadar prestijdir. Fuarı İzmir’e kaptırmadığımıza pişman olmayalım.”





Hükümet 850 milyon Euro verecekti



Berlusconi Hükümeti, Expo 2015 Fuarı’ı için ilk aşamada 850 milyon Euro bütçe sağlayacaklarını söylemişti. Bu arada Milano Expo 2015 Fuarı Başkanı Diana Bracco, CEO Lucio Stanca’nın istifasını ‘zamansız ve yersiz’ bulmasına karşın Roma’dan bir destek gelmediği için kabul etmek zorunda kaldığını açıkladı.





