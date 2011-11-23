-EXPO 2020 adayı İzmir'in ilk sunumu yapıldı PARİS (A.A) - 23.11.2011 - EXPO 2020 adayı İzmir, Fransa'nın başkenti Paris'teki OECD binasındaki Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Genel Kurulu'nda ilk sunumunu gerçekleştirdi. İzmir sunumunun açılış konuşmasını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım yaptı. İzmir Milletvekili ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak İzmir'in EXPO 2020 sunumunu yapmaktan onur duyduğunu kaydeden Yıldırım, İzmir'in EXPO 2020 adaylığında ''daha iyi bir dünya için yeni yollar-herkes için sağlık'' temasını belirlediğini hatırlattı. İzmir'in Akdeniz oyunları, Üniversite oyunları gibi önemli organizasyonları başarıyla gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yıldırım, ''İzmir'in bir önemli özelliği de ilk tıbbın uygulandığı şehir olmasıdır. Yine Hristiyanlar için önemli hac mekanı olarak kabul edilen Efes, Selçuk'ta İzmir bölgesinde yer almaktadır. Hristiyan dünyasında çok ciddi önemi vardır. Hükümet olarak, son 9 yılda biz de ülkemizde sağlanan dostluk, güven ve istikrar anlamında gerek altyapıda gerek kalkınmadaki gerekse ticari anlamda da çok önemli başarılar sağlamış bulunuyoruz'' diye konuştu. Bu çerçevede EXPO 2020'nin farkında olarak iddialı bir altyapı ve sağlık projesi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlatan Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: ''EXPO 2020'ye bağlı olarak İzmir'de 35 temel projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 8 projemiz başlamıştır ve 2020'den önce bu projelerden birçoğu tamamlanmış olacaktır. Şüphesiz bu projeler EXPO için yapılan projeler değildir. İzmir halkının refahını artırmaya yönelik ülkemizin kalkınma amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik önemli adım ve projelerdir. İzmir'in bu özelliği nedeniyle EXPO 2020'yi rahatlıkla gerçekleştireceğini düşünüyorum. Çünkü İzmir etrafındaki 50'den fazla ülkeye 3 saatlik uçuşla varılabilen bir şehirdir. Akdeniz iklimini, Akdeniz insanı sıcaklığını, samimiyetini barındıran önemli bir şehirdir. İzmir bilinen tarihin en eski yerleşim yerlerinden biridir, 8 bin 500 yıllık geçmişi vardır.'' BIE Genel Kurulu'nda sinevizyon gösterisinin yer aldığı 20 dakikalık İzmir sunumu ilgiyle izlendi. İzmir'in sunumunun, BIE delegelerinin ve yabancı misafirlerin beğenisini kazandığı görüldü. İzmir'in dışında, diğer adaylar Tayland'dan Ayutthaya, Brezilya'dan Sao Paulo, Rusya'dan Ekaterinbourg ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai de OECD binasında sunumlarını gerçekleştirdi. Uluslarararası Sergiler Bürosu'nun (BIE) 157 ülkeden oluşan genel kurulu, 2013 yılının Kasım ayında düzenlenecek toplantıda EXPO 2020'yi düzenleyecek kenti belirleyecek. -EXPO- BIE tarafından organize edilen ve ilk olarak, 1851 yılında Londra'da gerçekleştirilen EXPO, dünyanın en büyük sosyal etkinliği olma özelliğini koruyan, düzenlendiği kenti ve ülkeyi insanlığın vitrinine çıkaran, ülkeler arasında barış temelli ilişkilerin kurulabilmesini sağlayan uluslararası organizasyon olarak biliniyor. Beş yılda bir düzenlenen ve altı ay süren EXPO'lara düzenli olarak katılan Türkiye henüz hiçbir EXPO'ya evsahipliği yapabilme olanağını bulamadı.