'Explorer kullananların IQ'su daha düşük'

T24 - Yapılan bir çalışma internet tarayıcısı kullanımı ile zeka arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Internet Explorer’ın eski versiyonlarını kullananlar için durum pek de iç açıcı değil...

AptiQuant adlı Kanada firmasının yaptığı “IQ ve Tarayıcı Kullanımı” isimli çalışmada 16 yaşın üzerindeki 101 bin 326 kişinin IQ değerleri kullandıkları internet tarayıcılarına göre gruplandırıldı.



Yeni Medya Düzeni'nin haberine göre, çalışmanın sonucunda 2011 yılında hâlâ Internet Explorer 6 kullanan insanların ortalama IQ değeri 80 civarında iken Firefox ve Chrome kullanıcılarının ortalama 110; Opera ve Camino kullanıcıları ise ortalama 120 IQ değerine sahip olduğu ortaya çıktı.

Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi kullanılan Internet Explorer versiyonu yükseldikçe ortalama IQ değeri de hızla yükselmekte.

İnternet sayfaları ile uyumsuzluk problemleri bilinen ve geliştiriciler tarafından hiç sevilmeyen Internet Explorer 6, yapılan bu araştırma sonuçları ile daha fazla şakaya konu olacak gibi gözüküyor.









Araştırmanın asıl anlatmaya çalıştığı nokta ise yüksek IQ değerine sahip insanların daha çok araştırmaya, yeniliğe ve gelişmeye açık olmaları. Bu özellikleri nedeniyle de yeni çıkan bir güncellemeye ya da uygulamaya karşı direnç göstermek yerine uyum sağlamayı tercih ediyorlar.







