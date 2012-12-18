Cumhurbaşkanı Sezer'in kızları Eximbank'ta neden işten çıkartıldı?

Umut Oran, sabah saatlerinde Mikro blog sitesi twitter üzerinden takipçileri ile "Bugün Eximbank ile ilgili önemli bilgiler paylaşacağım,taraf olmayanların nasıl bertaraf olduklarını, kıyımı ve mağduriyeti açıklayacağım. Bütün alan benim olsun zihniyet sonucunda kamu kurumu Eximbank da yaşanan kıyım Eximbank da bir tarafda 'kıyım' diğer tarafda 'savurganlık' İhracatçının parası nasıl çarçur oluyor, Eximbank'ın Ankara dan Istanbul a taşınmasının bedelini kim ödeyecek?" mesajlarını paylaştı.

Umut Oran iddialarını yazılı soru önergesi vererek Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yanıtlamasını istedi. Oran 8. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in kızlarının neden Eximbank'tan çıkartıldıklarını sordu.

İşte Oran'ın soruları:

- Eximbank’ta uzun yıllardır çalışan Türkiye Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in kızları Ebru Akbatur ve Zeynep Kısacıkoğlu’nun, sözleşmeleri niçin yenilenmeyerek iş akitleri feshedildi?

- Ebru Akbatur ve Zeynep Kısacıkoğlu’nun ailevi gerekçelerle İstanbul’a gelemeyecekleri yönündeki mazeretleri niçin kabul edilmedi? Bu iki personelin, 10. Cumhurbaşkanı’nın çocukları olmaları aleyhlerine karar çıkmasına, ayrımcılığa tabi tutulmalarına mı yol açmıştır?

- Eximbank’ın İstanbul’a taşınması nedeniyle 36 personelin iş akitlerinin feshedildiği doğru mudur, bu sayı kaçtır, isimleri, görevleri nelerdir, akitleri hangi tarihte feshedildi?

- Eximbank hangi tarihte tam olarak İstanbul’a taşınmıştır, söz konusu personelin iş akitleri niçin bu tarihten önce feshedildi? Taşınma için neden eğitim yılının ortası beklenerek aileler mağdur edildi?

Ankara’da 60 kişi mi kaldı?

- Taşınma sonrasında Ankara Bölge Müdürlüğünde 15-20 ile sınırlı olacağı söylenen personel sayısı bugün itibariyle kaçtır? Kişi sayısı 50-60’a çıktı ise bunun gerekçesi nedir, bu personelin isimleri ve görevleri nelerdir? Bölge Müdürlüğünün hangi gereksinimleri düşünülerek bu personel belirlendi? Ankara’da kalması uygun bulunan personelin saptanmasında uygulanan somut, objektif, denetlenebilir ölçütleri nelerdir?

- 2003-2011 yılları arasında Eximbank’ın merkez, şube, irtibat büroları dahil tüm birimlerinde görevli olan personel sayısı yıllar itibariyle ayrı ayrı kaçtır? 15 Aralık 2012 itibariyle toplam personel sayısı kaça inmiştir? 2012 yılı içerisinde işe alınanların sayısı kaçtır?

Aylık 110 bin dolar kiramı ödüyorsunuz?

- Eximbank’ın İstanbul’da taşındığı binanın maliki kimdir? Aylık stopaj dahil kira bedelinin 110 bin dolar olduğu doğru mudur? Kaç yıllık kira sözleşmesi yapıldı, ne zamandan bu yana kira ödenmektedir? Kiralama için ihaleye çıktınız mı? 5 yılda 6.5 milyon doları aşkın para ödeneceği göz önüne alındığında niçin bina satın alma yoluna gidilmedi?

- Ankara’da Genel Müdürlük lojmanına taşınma öncesinde 150 bin TL’lik tadilat yapıldığı doğru mudur?

- Eximbank’ın araç parkı 2010’da yenilenmiş olmasına karşın 2012’de 26 yeni araç daha alındığı doğru mudur? Makam için Audi A6 ve Volvo S80 markalı iki araç mı alındı, toplam bedelleri kaç TL’dir? Önceki genel müdürün 14 yıl boyunca aynı makam aracına bindiği dikkate alınınca bu alımlar gereksiz değil midir?

6 bin 600 TL kira yardımı

- İstanbul’a taşınan tüm personele mi yoksa sadece yöneticilere mi kira yardımı yapılacak? Uzmana 550 TL, müdüre 900 TL, daire başkanına 3.000 TL ve genel müdüre 6.600 TL aylık kira yardımı yapılacağı doğru mudur?

- Dış Ticaret Kompleksi, TİM, İTKİB Yeşilköy’de bulunmasına karşın Eximbank yerleşimi için niçin Ümraniye’yi tercih ettiniz?

- Eximbank’ın Ortaköy’deki kendi binasının akıbeti nedir? Orayı nasıl değerlendireceksiniz?

- Bu kadar lüks harcamanın yapıldığı Eximbank’ta, 10. Cumhurbaşkanı’nın uzun zaman hizmet etmiş 2 çocuğunun işsiz bırakılması kurum politikasına ve kamu vicdanına uygun mudur?”