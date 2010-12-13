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EVSİZLERE KAPIYI EMNİYET AÇTI İZMİR (A.A)

13 Aralık 2010 11:41

-EVSİZLERE KAPIYI EMNİYET AÇTI İZMİR (A.A) - 13.12.2010 - İzmir'de, sokakta kalan vatandaşlar, soğuk ve dondurucu havadan korunmak amacıyla polis merkezlerinde misafir edildi. İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda, hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü gece yarısından itibaren İzmir'de sokakta kalanlar, devriye gezen polisler tarafından bulundukları yerlerden alınarak, polis merkezlerine götürüldü.  Burada çay ve kahve ikram edilen vatandaşların, geceyi sıcak ortamda geçirmeleri sağlandı. Dondurucu soğuklar geçinceye kadar uygulamanın devam edeceği bildirildi.

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