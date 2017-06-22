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Evsize verilen “ev hapsi” cezası kaldırıldı

Barış Alkan isimli kişi, ayda bir kez karakola gidip imza verecek

22 Haziran 2017 19:22

İstanbul Kadıköy'de sokakta yaşayan Barış Alkan için mahkeme tarafından verilen ev hapsi cezası kaldırıldı. Alkan'a ayda bir kez karakola gidip imza verecek.

Savcı, mahkemeye yeniden başvurarak eksik ve yetersiz adres bulunduğundan adli kontrol kararının gözden geçirilmesini istedi. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de ev hapsi kararını kaldırdı. Mahkeme, ayda bir gün olmak üzere en yakın polis amirliğine düzenli olarak başvurmak şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

"Uyuşturucu kullanmak" ve "satmak" suçundan gözaltına alınıp, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Barış Alkan'a, mahkeme 'ev hapsi' cezası vermişti. Ancak Alkan'ın evi yoktu. 

 

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