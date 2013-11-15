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Dünya

Görüntü kirliliği gerekçesiyle sokaklar evsizlere yasak!

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de sokakların görüntüsünü bozdukları gerekçesiyle, evsizlerin kalmasına yasak bölgeler ilan edildi

15 Kasım 2013 14:04


Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de sokak görüntüsünü bozdukları gerekçesiyle evsizlerin kalmasına yasak bölgeler ilan edildi.

Budapeşte Belediye Meclisi, muhalefetin yoğun protestolarına rağmen, evsizlerin kalmasına yasak bölgeler ilan etti. Buna göre, evsizler Dünya Kültür Mirasları arasında bulunan ve yoğun turist çeken bölgelerde “ikâmet” edemeyecek. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, karar ayrıca evsizlerin, çocukların oyun alanları, okullar ve mezarlıkların 100 metre yakınında ve toplam 29 altgeçitte kalmasını yasaklıyor.

Kararın muhalifleri sabah saatlerinde belediye meclisi toplantı salonunu işgal etti. Protestocular yüksek sesle şarkı söyleyerek, oturumun aksamasına neden oldu. Bunun üzerine sağ milliyetçi iktidar partisi FIDESZ üyesi Belediye Başkanı Istvan Tarlos oturuma ara verdi. Protestocuların polis tarafından salondan çıkartılmasının ardından oturum devam etti.

 

Anayasa değiştirildi

 

Budapeşte'nin, belediyelere, evsizlerin kalmasına yasak bölgeler belirleme hakkı tanıyan yeni bir yasayı uygulamaya soktuğu belirtiliyor. Buna göre, yasaklı alanlarda tekrar tekrar kalanlar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Macaristan Anayasa Mahkemesi bir yıl önce benzer bir düzenlemeyi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Yasayı tekrar yürürlüğe sokmak için iktidardaki FIDESZ partisi, parlamentodaki üçte ikilik çoğunluğunu kullanarak Mart ayında anayasayı değiştirmişti.

Yardım kuruluşlarının tahminlerine göre, Budapeşte'de 8 ila 10 bin arasında evsiz vatandaş yaşıyor. Evsizler için ayrılan yurtlarda ise yaklaşık 6 bin kişilik yer bulunuyor. Belediye Başkanı Tarlos, evsizlere geçici barınak ayarlanacağını ve gerekirse bir spor salonunun hazırlanacağını belirtti.

 

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