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Ekonomi

EVSİD'den İTO'da  Avdagiç'e destek

İSTANBUL, (DHA) -  EV ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Ticaret Odası'nın 9 Nisan'da yapılacak başkanlık seçiminde Şekib Avdagiç'i destekleyecek

27 Mart 2018 14:39

İSTANBUL, (DHA) -  EV ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Ticaret Odası\'nın 9 Nisan\'da yapılacak başkanlık seçiminde Şekib Avdagiç\'i destekleyecek. Dernek, kararı yönetim kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda aldı.
Odalar ve birliklerde seçimler yaklaşırken adaylara destekler belli olmaya başladı. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İTO\'da yapılacak başkanlık seçiminde Şekib Avdagiç\'e destek verecek. EVSİD\'in Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, \"EVSİD Yönetim Kurulu olarak yaptığımız değerlendirmeler sonucunda şahsiyeti, bilgi birikimi ve sivil toplum kuruluşlarındaki tecrübesininin yanısıra, derneğimizin kuruluşundan bu yana bizlere verdiği desteği de dikkate alarak, mevcut İTO Meclis Başkanı Sayın Şekib Avdagiç\'in desteklenmesi yönünde karar almış bulunmaktayız\" diye konuştu.
SEÇİM 9 NİSAN \'DA
İTO\'da yapılacak başkanlık seçimi, 9 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Burak Önder, seçim ile ilgili, \"Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan İTO başkanlık seçiminde sektörümüzün en iyi şekilde temsil edilebilmesi için, bu seçimlerde en etkin şekilde oy kullanmanız büyük önem arz etmektedir\" ifadelerini kullandı.
EVSİD HAKINDA
Geçtiğimiz yılı 2.3 milyar dolarlık ihracatla kapatan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), bu başarısıyla ihracatta dünya genelinde 6\'ncı sırada yer alıyor. Bünyesinde 172 üyeyi barındıran EVSİD, 2018 için hedef pazarlarını Latin Amerika, Batı Avrupa ve Uzakdoğu olarak belirledi.

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