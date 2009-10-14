Evrimin kayıp halkası bulundu

Çinli ve Britanyalı paleontologlar, 160 milyon yıl önce yaşamış yeni bir tür uçan sürüngenin fosillerini keşfetti. Evrimde kayıp halka olduğu düşünülen yeni türe Darwin'in adı verildi.Yeni türe, 200 yıl önce doğan ve "Türlerin Kökeni" adlı baş eserini 150 yıl önce yayımlayan ünlü doğa bilimci Charles Darwin'in isminden esinlenilerek, "Darwinopterus" adı verildi.Uzmanlar, yeni türün, tartışmalı bir evrim tipi olan "modüler evrim" konusunda ilk açık kanıtları sunduğunu belirterek, Çin'in kuzeydoğusunda bulunan 20 yeni fosilin, uçan sürüngen pterozorların ilkel ve daha gelişmiş olanlarıyla benzerlikler taşıdıklarını söyledi.Bilim adamları, şimdiye dek bu yaratıklardan iki belirgin grubu biliyorlardı. Uzun kuyruklu ilkel pterozorlar ve daha gelişmiş olan kısa kuyruklular arasında fosil kayıtlarında büyük bir boşluk bulunuyordu.Yeni bulunan fosillerin bu evrim zincirinin kayıp halkası olabileceğini belirten araştırmacılar, kafası ve boynuyla gelişmiş pterozorlar gibi olan ve şahini andıran Darwinopterus'un iskeletinin geriye kalan kısmının daha çok ilkel olanlarına benzediğini kaydetti.Paleontologlar, bu yaratığın, doğal seleksiyonun, bir özelliği değil tümden bütün özellikleri çabucak değiştirdiği modüler evrim denilen evrim tipine kanıt olabileceğini belirterek, bu türün uzun çenesi ve keskin dişlerinin bulunduğu gagasıyla, diğer türleri yakalayıp öldürmekte usta olduğunun tahmin edildiğini söyledi.Araştırmalarını, Proceedings of the Royal Society B. dergisinde yayımlayan bilim adamları, 160 milyon yaşındaki fosillerin, ilk kuş Archaeoptery'nin ortaya çıkışından 10 milyon yıl öncesine tarihlendiğini belirtti.Pterodaktil de denilen pterozorlar, 65 ila 220 milyon yıl önce yaşayan uçan sürüngenlerdi.