Evrensel’e ‘terör örgütü propagandası’ davası

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu, hakkında gazetenin internet sitesinde, 9 Ekim 2015 günü ‘HPG: Yüksekova’da Türk’ün gücünü göreceksiniz diyen polis alıkonuldu’ başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Suçu ve suçluyu övmek”ten dava açıldı. Polat ve Nasuhbeyoğlu’nun Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları isteniyor.

ANF kaynaklı haberde adı geçen kişinin, Yüksekova’daki olayda yer alan polis olmadığının anlaşılması üzerine haber yayından kaldırılmıştı.

Siteden kaldırılmış haberden dava

Evrensel'de yer alan habere göre, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, şöyle dendi: “Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerden Vural Nasuhbeyoğlu’nun www.evrensel.net isimli internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, şüpheli Fatih Polat’ın da aynı sitenin genel yayın yönetmeni olduğu, Mehmet Türk isimli bir şahıs tarafından yapılan ihbar üzerine söz konusu sitede 09.09.2015 tarihinde yayınlanan ‘HPG: Yüksekova’da Türk’ün gücünü göreceksiniz diyen polis alıkonuldu’ şeklindeki haberin incelenmesinde içeriğinin ‘HPG, Yüksekova’da şantiyede halkı yere yatırarak, Türk’ün gücünü göreceksiniz, ne yaptı lan bu devlet size’ diyerek hakaret eden birliğin sorumlusu olan ve ilgili konuşmayı yapan Özel Harekat Başkomiseri Ersin Demirel’in alıkonulduğunu açıkladı.

ANF’nin haberini göre yazılı bir açıklama yapan Halk Savunma Merkez Karargâh Komutanlığı (HSM) tarafından 19 Ağustos günü özel olarak yapılan bir operasyonda şantiyede halkı yere yatıran birliğin sorumlusu olan ve ilgili konuşmayı yapan Özel Harekat Başkomiseri Ersin Demirel tutuklanmıştır. Yapılan tutuklama işlemi ardından gerilla alanlarına getirilen Ersin Demirel hakkında hukukumuz çerçevesinde gereken kanuni işlem yapılmıştır. Kendisine asla herhangi bir zorlayıcı davranış geliştirilmediği gibi, şu anda da sağlığı yerindedir’ dedi’ şeklinde olduğu görülmüştür. Öncelikle fotoğrafta resmi bulunan ve içeriğe konu olan kişinin Emniyet teşkilatı mensubu olmadığı sonradan anlaşılmıştır. Söz konusu yazı ve görseli ile PKK silahlı terör örgütünün sözde bir hukukunun olduğu anlatılmış, terör örgütüne müzahir kitleler üzerinde terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin propagandası yapılarak moral üstünlüğü sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda terör örgütünün sözde mizansen alıkoyma eylemi ve örgütün kendisi övülmüştür.

Olayın değerlendirilmesinde, yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işledikleri yukarıda izah edilen deliller ve tüm soruşturma evrakı kapsamında anlaşılmakta, şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizce yapılarak atılı suçlardan eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

ANF’ye dayanılarak yer verilen haberdeki kişinin Yüksekova’daki olayda adı geçen polis olmadığının anlaşılması üzerine haber siteden kaldırılmıştı.

Polat: Suç icat etme çabası

Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat davaya ilişkin olarak şunları söyledi: “Dava, adı geçen kişinin Yüksekova’daki olayda geçen polis olmadığının anlaşılması üzerine, siteden hemen kaldırılan ajans kaynaklı habere dayandırılıyor. Yani yayından aylarca önce kaldırılmış olan bir haberden ötürü hakkımızda dava açılıyor. Bu bile aslında Evrensel üzerinde baskı kurmaya yönelik olarak suç icat etmek için savcılık tarafından geriye doğru bir sondaj yapıldığını gösteriyor. Kaldı ki, haber bir ajansın haberine dayalı olarak aktarılmış ve iddia edilen propaganda suçlamasına delil oluşturabilecek artı bir yoruma da yer verilmemiştir. Bu dava, iktidarın yayınlarından rahatsız olduğu basın organları hakkında keyfi gerekçelerle soruşturma ve dava açma, tutuklama furyasının ruhuna uygundur. Ancak, Evrensel 21 yıllık yayın hayatı boyunca olduğu gibi, bu tür baskılara boyun eğmeden yoluna devam eder.”

Fatih Polat ve Vural Nasuhbeyoğlu hakkındaki dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Ekim 2016 günü saat 09.15’te görülecek.