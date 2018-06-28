Evrensel yazarına 'Faşist diktatörlüklerde, en ufak eleştiriye dava açılır' dediği için dava açıldı!

Evrensel yazarı Kamil Tekin Sürek'e "Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır" diye yazdığı için dava açıldı.

Sürek’in ‘Faşist Diktatörlük’ başlıklı yazısı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması ile yargılandığı davanın ilk duruşması bugün 13.30'da görülecek.

Evrensel'de yer alan habere göre Sürek “Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır” dediği için yargılanıyor.

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasında, Sürek’in ifade vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekili Avukat Ahmet Özel’in şikayetiyle açılan davada Sürek, Evrensel'de yayımlanan ‘Faşist Diktatörlük’başlıklı yazısında geçen “Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır, işinizden olursunuz, hatta terörist ilan edilirsiniz. Ama, iktidar sahiplerinin her türlü yasalara aykırı fiilleri yargılanmaz. Bunları nereden biliyoruz? Tarihten. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, Pinoşe, Saddam, bin Ali vb. ülkelerini böyle yönetti” ifadelerinden ötürü, cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıkacak.