Evrensel Yazarı Yusuf Karataş’a 10 yıl 6 ay hapis cezası

Evrensel Yazarı Yusuf Karataş hakkında katıldığı panel ve çalıştaylar gerekçe gösterilerek “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın bugünkü duruşmasında mahkumiyet kararı açıklandı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Katıldığı DTK toplantılarının suç olarak iddianemede yer almasına yanıt veren Karataş, DTK 'ya 2011 yılından sonra yöneticisi olduğu Emek Partisini temsilen katıldığını söylemişti. DTK’nin 2007 yılında faaliyete başlayan bir kitle örgütü olduğunu hatırlatan Karataş, iktidar partisinin milletvekili ve yöneticilerinin de kuruluş sürecinde DTK’de görev aldığını, toplantılara katıldığını hatırlatmıştı.

İddianamede ‘telefon ve tape kayıtları’ ile ilgili yöneltilen suçlamalara da yanıt veren Karataş, “Bu görüşmeler EMEP'li arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerdir. Ortada bir örgüt varsa o da EMEP'tir” demişti.

Ne olmuştu?

Yazarımız Yusuf Karataş, Diyarbakır’da ‘FETÖ’cü yargı ve emniyet mensuplarının yaptıkları dinlemelerin yıllar sonra suç delili olarak kabul edilerek yürütülen DTK soruşturması kapsamında çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Karataş, Diyarbakır D Tipi Cezaevine götürülmüş, 57 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Karataş hakkında "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan davanın 8. duruşmasında savcı, verdiği mütalaada Karataş’ın DTK içinde katıldığı faaliyetleri ve konuşmaları gerekçe göstererek 5237 sayılı TCK 314/2 ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar ceza verilmesini talep etti. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca ise cezalandırmanın yarı oranında artırılması istendi.

Karataş, açılan davayla 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.