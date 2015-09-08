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Evrensel: Telefonda Kürtçe konuşan genç bıçaklanarak öldürüldü

21 yaşındaki Sedat Akbaş'ın ülkücülere ait olduğu iddia edilen kıraathane yakınlarında bıçaklandı

08 Eylül 2015 02:24

İstanbul’da Kağıthane’den Çağlayan’a gitmek için otobüs bekleyen 21 yaşındaki Sedat Akbaş'ın, telefonda Kürtçe konuştuğu için 6 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

Evrensel gazetesinden Tolga Alp Turgut'un haberine göre, dün akşam 23.00 saatlerinde bıçaklandıktan sonra polis tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Akbaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından Akbaş ailesine verilen bilgiye göre, Akbaş’ın kalbinden bıçaklandığı ve çok kan kaybettiği öğrenildi.

Evrensel’e konuşan Sedat’ın akrabası Suat Akbaş, “Polisin Suat’ın babasına verdiği bilgiye göre, olay ülkücülerin olduğu bilinen bir kıraathanenin yakınlarında bulunan otobüs durağında gerçekleşmiş. Saldırganların ülkücü olduğu belirtilmiş. Saldırganlar, Kürtçe konuştuğu için öldürdüklerini ifade etmiş” dedi.

 

'Belediyeden araç istedik, Doğu ve Güneydoğu bölgesine vermediklerini söylediler'

 

Yaklaşık 3 ay önce memleketi Batman’dan İstanbul’a çalışmaya gelen Sedat Akbaş’ın 1 kızının olduğunu ve eşinin 6 aylık hamile olduğunu söyleyen Suat Akbaş, “Burada kayınpederinin evinde kalıyordu. Bana Çağlayan’da bir iş bulduğunu anlatmıştı. Taşınmak için eşiyle birlikte ev bakıyorlardı. Güzel hayalleri vardı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden cenaze için araç istediklerini aktaran Suat Akbaş, “Doğu ve Güneydoğu Bölgesine kesinlikle araç vermeyeceklerini söylediler. Batman’a giden otobüs firmalarıyla görüşerek cenazemizi, otobüste seyahat eden yolcularla birlikte memleketimize götürebildik” dedi. Belediyenin bu tutumuna tepki gösteren Suat Akbaş, “Cenazemizi memleketimize bile götüremiyoruz. Bu ayıp bir şey. Ben bu devlete daha ne diyeyim. Utansınlar” şeklinde konuştu.

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