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Evrensel muhabiri Kemal Özer tutuklandı

Özer’in 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklanmasına hükmedildi

15 Eylül 2017 20:32

 

Evrensel gazetesinin Tunceli muhabiri Kemal Özer, 11 gün süren gözaltından sonra bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Özer’in 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklanmasına hükmedildi.

Kemal Özer, 4 Eylül’de Ovacık yolunda arama noktasında durdurularak gözaltına alınmış ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. 'Örgüt üyeliği' suçlaması yöneltilen Özer'in gözaltı süresi 7 gün olarak belirlenmiş daha sonra bu süre 1 hafta daha uzatılmıştı.

Özer, çektiği doğa fotoğraflarıyla da tanınıyordu.

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