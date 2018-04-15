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Evrensel muhabiri Cansu Pişkin'e Boğaziçi haberi nedeniyle soruşturma

Savcılık Pişkin'e ‘terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme' suçlamasını yöneltti

15 Nisan 2018 17:44

Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’unun tutuklandığı soruşturmaya, öğrencilerin mahkemeye çıkarıldığı gün, HDP’yi ‘terör örgütünün güdümünde siyaset yapan parti’ olarak tanımlayan savcının atanmasını haberleştiren Evrensel muhabiri Cansu Pişkin hakkında soruşturma açıldı. Savcılık Pişkin’e ‘terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme’ suçlamasını yöneltti.

Soruşturma açılan haberde, üniversite içerisinde ‘Afrin lokumu’ dağıtılmasına karşı çıkan öğrencilerden 15’inin gözaltına alınmasının ardından görevlendirilen savcının, öğrencilerin adliyeye sevk edildiği 3 Nisan günü değiştirildiği aktarılmıştı. Öğrencilerin adliyeye çıkarıldığı gün soruşturmaya atanan savcının, daha önce bir iddianamede, HDP’den  ‘terör örgütünün güdümünde siyaset yapan parti’ olarak bahsettiği bilgisine yer verilmişti.

Cansu Pişkin, savcılığa verdiği ifadede savcının daha önce bakmış olduğu dosyada 6 milyon insanın oy verdiği bir partiyi ‘terör örgütünün güdümünde siyaset yapan parti’ olarak nitelediğini, bu savcının öğrenciler mahkemeye çıkarıldığı gün soruşturmaya atanmasının haber değerinin olduğunu ve isminin bu sebeple kullanıldığını anlattı.

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