Evrensel çalışanlarının iptal edilen basın kartları yeniden kullanımda

Evrensel gazetesi çalışanlarının iptal edilen basın kartları yeniden kullanıma girdi. Evrensel çalışanlarından bazıları bugün "Basın kartı sorgulama" bölümüne baktıklarında daha önce görülen "iptal edildi" ifadesinin yerine “kullanımda” ibaresini gördü.



Evrensel.net'in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ne gazetemize ne de kamuoyuna konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Evrensel çalışanlarının yanı sıra yüzlerce gazetecinin de basın kartı benzer biçimde iptal edilmişti.

Basın Kartları Komisyonu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlanmasından sonra, uzun zaman önce yenileme başvurusu yapmış olan gazeteciler Basın Kartı Destek Hattı’nı aradıklarında "Eski kartlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz" yanıtını alıyordu.

Değişiklik mesai günü dışında yapıldı

Sorgu ekranında ise “Bekleniyor” ifadesi yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta tüm Evrensel çalışanlarının ve Evrensel dışında da çok sayıda gazetecinin kartları iptal edilmişti. Söz konusu değişikliğin mesai günü dışında, pazar günü yapılması dikkat çekti.

Kartı iptal edilen isimler arasında sürekli basın kartı sahibi Sultan Özer de vardı. Özer’in son sorgulaması ilginç bir hatayı da ortaya çıkardı. Sultan Özer’in geçtiğimiz hafta iptal edilen basın kartı diğer kullanıma açılmadı.



Kullanıma açılan kart, başbakanlık genelgesi kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu bünyesinde çalışırken verilen ve kurum kapatılınca iade ettiği kart oldu. Bu durumun yanlışlıkla yapıldığı düşünülüyor.