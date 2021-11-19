Evrensel başyazarı: Merkez Bankası, bu noktaya geleceği besbelli olan TL'nin infial uyandıran düşüşünü izlemeye devam ediyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, 17 Kasım tarihinin iktidar için "kara çarşamba" olduğunu belirterek, "Çarşamba gününün en sıcak gündemi, TL karşısında doların “Önlenemez yükselişi”nin “zıplama”ya dönüşmesiydi. Erdoğan konuşmasına başlarken 10.34 TL olan dolar, konuşma bittiğinde 10.58 TL’ye vurmuştu. Gece ise 10.93’ü buldu!

Ancak Merkez Bankası, bir haftadan beri böyle bir noktaya geleceği besbelli olan TL’nin infial uyandıran düşüşünü büyük bir soğukkanlılıkla izledi; izlemeye devam ediyor. Kasada artık müdahale edecek döviz kalmadığı için mi yoksa dövizin yükselmesini ekonomik politikalarının motive edici etkeni olarak gördüğü için mi! Yoksa her ikisi birden mi?" diye yazdı.

Muhalefetin "acil erken seçim" çağrılarını da yorumlayan Çaralan, "Millet İttifakı bu iktidarı hâlâ ikna ederek “Erken seçim polemiklerine daha kuvvetle vurgu yapma” çizgisini aşarak, bu talebin yığınların talebi olduğunu gösteren bir mücadele hattına yönelmedikçe iktidarı erken seçime razı etmesinin söz konusu olması beklenemezdir" ifadelerini kullandı.

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