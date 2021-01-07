Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Üniversitenin kapısına vurulan kelepçe, tek adam yönetimin üniversite hayalinin sembolü olarak tarihe geçmiştir

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne kurum dışından atanan Prof. Melih Bulu'ya yönelik öğrencilerin protesto gösterilerini değerlendirdiği yazısında, "Öğrencilerin tepkisinin üstünden bir gün geçmeden yandaş medya; “Eylemlerin arkasında ne var?”, “Üniversiteden elinizi çekin!” diyen manşetleri öne çıkararak, öğrencilerin bu son derece barışçıl tutum ve meşru eylemlerini karalamaya, kimi karanlık güçlerin parmağı olan bir eylem olarak gösterme gayreti içine girdi." ifadelerini kullandı.

İktidarın Boğaziçi Üniversitesi'ni "arka bahçesi" yapma girişimlerinin bardağı taşıran son damla olduğunu belirten İhsan Çaralan, "Üniversiteden elini çekmesi gereken de iktidardır. Bu yüzden yandaşlar iktidara “Üniversiteden elinizi çekin” demediğine göre; öğrencilere ve özerk ve demokratik üniversite talebinde ısrarlı olan öğretim üyelerine, “Bize biat edin ve biz ne yapıyorsak ona boyun eğin. Gerisine karışmayın” demektedir.

Öğrencilere ters kelepçe vurmakla kalmayıp üniversitenin kapısına vurulan kelepçe, tek adam yönetimin üniversite hayalinin sembolü olarak tarihe geçmiştir. Daha fazla söze gerek var mı?" diye yazdı.

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