Evrensel başyazarı: 'CHP kapatılsın' çağrısı, 50+1'in düşürülmesi teklifine dönüştürülmek isteniyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, Mehmet Barlas'ın sonradan 'fantezi' olarak nitelendirdiği "CHP kapatılmalı" yazısına Yeni Şafak'tan Atilla Yayla ve Habertürk'ten Nagehan Alçı'nın dolaylı olarak destek verdiklerini belirterek, "Ancak Alçı’nın iddiası Barlas’a dolaylı destek vermekten daha fazla anlam taşıyor.

AKP’nin bir zamanlar gözde kalemlerinden olan ama şimdi bir adım geride dursa bile AKP’nin içi ile sıkı bağları süren, Nagehan Alçı ise, 14 Kasım’da Haber Türk’teki yazısında "Buradan çıkışın tek yolu var. O da önümüzdeki bir buçuk yıl içinde iktidar ve muhalefetin birlikte mevcut sistemi değiştirmesi!…” diyerek “CHP kapatılmalı” çağrısını CHP’ye karşı “kırk katır mı kırk satır mı” biçiminde bir tehdide dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalefette bir bölünme yaratmayı amaçladığına savunan Çaralan, "Ancak bugünkü şartlarda sermaye partileri içinde bile Erdoğan’a el uzatacak bir siyasi odağın çıkmasının imkansıza yakın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü, sorun partilerin ne dediği değil halk yığınları içinde Erdoğan ve onun şahsında tek adam yönetimine duyulan tepkidir. Sermaye muhalefeti de gücünü bu tepkini büyüklüğünden almaktadır.

Bu yüzdende tartışma “CHP’nin kapatılması” ya da bundan kurtulmanın tek yolunun “50+1”i makul bir seviyeye, örneğin yüzde 40’a düşürülmesinde Erdoğan’a destek vermek değildir. Tersine bunun bugünkü koşullarda olmayacağı besbellidir." diye yazdı.

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